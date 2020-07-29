الأعداد السابقة للصحيفة

سبب رش الأضحية بالماء والتراب ومسح أنفها بالمنديل

Time منذ 22 دقيقة
Views 1507
سبب رش الأضحية بالماء والتراب ومسح أنفها بالمنديل

علي القحطاني (صدى):
يلجأ بعض باعة الأغنام لخدع المشترين مثل خلط التراب بالماء ورشها على شعر الخروف لتظهر وكأنها أغنام قدمت من البر وأنها لا تتناول إلا أعشاباً برية وبعيدة عن حظائر المدن.

وتشمل طرق الخداع، عندما تظهر على الذبيحة خراج في رقبتها ما يضر لحمها يقوم البائع بفتح الخراج وإنزال ما به من سائل ومن ثم معالجة الذبيحة لتظهر وكأنها سليمة؛ فيما قد يتم رفع الذبيحة من القوائم الأمامية لإقناعهم أنها سمينة، بحسب صحيفة "عكاظ" .

ويدع رفع الجزء العلوي من الذبيحة، الشحم واللحم ينزل للأسفل، وبالتالي لا يعطي صورة حقيقية لحجم الذبيحة، فيما يقوم آخرون بمنع الأضحية المريضة من الثبات وإجبارها على الحركة حتى لا يكشف الزبون مرضها، لذا يقوم البائع بضربها ومنعها لإجبارها على الحركة.

وهناك ذبائح مصابة بسيلان الأنف مثل الزكام، فيقوم البائع باستخدام قطعة قماش لمسح ما يخرجه أنف الذبيحة لتظهر سليمة، فيما لا يكشف آخرون عن حقن أضاحيهم بمضادات حيوية بغرض العلاج وتحسين الصحة وهو ما يعرضها إلى فترة منع استهلاك لحومها من أسبوع إلى 4 أسابيع على الأقل.

Time واتساب

أحدث التعليقات

مواطن
هذه في عقبة شعار وليست في المافظة نرجو نقل الخبر بشكل صحيح
. راعــي الـددســـن .
الله يعيــــنها و يرزقــــها مــن فضــــله .
القرشي
بيض الله وجهك اخوي القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم ولا يهونون بقية الاخوة والاخوات وبارك الله في الجميع . بصراحة كنت بأعلق على هذا الفديو ولكن لما قرأت ردك بصراحة كأنك اخذت اللي بقلبي وكتبته عني بارك الله فيك ورحم الله والدينا ووالديك ... وكل عام إنت والجميع بخير ونعمة وعافية يارب .
. راعــي الـددســـن .
مجــــرم خسيـــس .
احمد
ههههه دخول مفاجيء ههههههه يشخصون على هالضعوف

أخر الأخبار

بالفيديو.. فرحة أرملة بعد حصولها على منزل جديد وسداد مبلغه بالكامل
بالفيديو.. فرحة أرملة بعد حصولها على منزل جديد وسداد مبلغه بالكامل
Time منذ 7 دقائق Views 1157
الوقت المسموح به لجلوس الأطفال أمام شاشات التليفزيون
الوقت المسموح به لجلوس الأطفال أمام شاشات التليفزيون
Time منذ 18 دقيقة Views 1366
سبب رش الأضحية بالماء والتراب ومسح أنفها بالمنديل
سبب رش الأضحية بالماء والتراب ومسح أنفها بالمنديل
Time منذ 22 دقيقة Views 1507
شاب يقتل خطيبته أثناء خروجها معه لشراء ملابس العيد
شاب يقتل خطيبته أثناء خروجها معه لشراء ملابس العيد
Time منذ 32 دقيقة Views 441
مشاهد لحجاج بيت الله الحرام تظهر الالتزام بالتباعد الجسدي
مشاهد لحجاج بيت الله الحرام تظهر الالتزام بالتباعد الجسدي
Time منذ 51 دقيقة Views 1703
تحذير : اللون الأخضر في البطاطس سُم قاتل
تحذير : اللون الأخضر في البطاطس سُم قاتل
Time منذ 56 دقيقة Views 1378
بالفيديو.. إطلاق نسخة خاصة من السيارة المميزة هيونداي Santa Fe
بالفيديو.. إطلاق نسخة خاصة من السيارة المميزة هيونداي Santa Fe
Time منذ 58 دقيقة Views 1257
صور للفنانة رجاء الجداوي أثناء آداء مناسك الحج
صور للفنانة رجاء الجداوي أثناء آداء مناسك الحج
Time منذ ساعة Views 1317
الأمن العام يجيب عن التساؤلات الشائعة بشأن الدخول للمشاعر المقدسة
الأمن العام يجيب عن التساؤلات الشائعة بشأن الدخول للمشاعر المقدسة
Time منذ ساعة Views 1608
مواطن يتغلب على الشلل النصفي ويحصل على رخصة الغوص العالمية
مواطن يتغلب على الشلل النصفي ويحصل على رخصة الغوص العالمية
Time منذ ساعتين Views 1704