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بالفيديو.. إطلاق نسخة خاصة من السيارة المميزة هيونداي Santa Fe

Time منذ يومين
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بالفيديو.. إطلاق نسخة خاصة من السيارة المميزة هيونداي Santa Fe

سيول (صدى):
أعلنت شركة هيونداي، عن إطلاق نسخ خاصة من سيارات Santa Fe، والتي حصلت على العديد من التعديلات لتظهر بمظهر يوحي بالقوة والحداثة بنفس الوقت، ومنها تزويدها بعجلات Michelin Pilot Sport المخصصة للطرق الوعرة.

وجاءت العجلات بأقراص من الكروم بمقاس 21 إنشا، فضلا عن الملحقات التي صنعت من ألياف الكربون المتينة بلونها الأسود والتي غطت المرايا وبعض أجزاء ممتصات الصدمات وبعض عناصر الواجهتين الأمامية والخلفية.

وشمل سقف السيارة من الخارج ملحقات إضافية مميزة تساعد على تثبيت الأمتعة الكبيرة الحجم لنقلها أثناء الرحلات إلى الطبيعة أو السفر، وزودت خلفية السقف بجنح هوائي بارز، أما العجلات فحصلت على أنظمة تعليق خاصة، وعلى منظومات فرامل مطورة طليت بعض أجزائها باللون الأحمر لتبرز من خلف أقراص العجلات السوداء.

وتتميز السيارة بمقاعد رياضية مريحة تتسع لـ 5 أو 7 ركاب، مكسوة بأفخم أنواع الجلود المطرزة، وحصلت واجهة القيادة على شاشتين كبيرتين، وحتى الصف الثاني من المقاعد حصل على شاشتين كبيرتين تعملان باللمس، موضوعتين قبالة الركاب، والمقود تمت تغطية بعض أجزائه بملحقات من ألياف الكربون.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله
ابو عمار
يعني المقصود بالمصابين اللي قامو بذبح الاضاحي ؟ يمكن اول مره يذبحون الغنم لكن ما تصل الامور الى هذه الدرجه
ابو عمار
تقبل الله منا ومنهم صالح الاعمار ... بصراحه تنظيم هذا العام لا يعلى عليه بكل المقاييس ممتاز جدا
ابو عمار
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته .. فيه شبهه كبير في الصوت بينه و بين خادم الحرمين ابو فهد حفظه الله
ابو عمار
من يدعي كذبا هم الذباب الاكتروني لنظام الحمدين

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