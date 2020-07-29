الأعداد السابقة للصحيفة

الأمن العام يجيب عن التساؤلات الشائعة بشأن الدخول للمشاعر المقدسة

Time منذ ساعة
Views 1608
الأمن العام يجيب عن التساؤلات الشائعة بشأن الدخول للمشاعر المقدسة

نايف السالم (صدى):
أجاب حساب الأمن العام عن الأسئلة الشائعة ، التي تتردد بشأن دخول الأشخاص مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والعقوبات المتعلقة بمخالفة تعليمات الحج .

وأوضح الأمن العام بأنه من المسموح دخول المدينة المقدسة والخروج منها أما المشاعر المقدسة فغير مصرح الدخول إليها إلا بعد 12ذي الحجة، فيما أجاب عل سؤال حول السماح بدخول منى – عرفة – مزدلفة" بأنه من غير المسموح إلا لمن يحمل الصفة النظامية أو حاجا نظاميا أو من يتطلب عمله التواجد في المشاعر المقدسة لخدمة الحجاج.

وتابع الأمن العام الإجابة على الأسئلة المكررة ومنها هل يوجد حملات حج هذا العام بأنه لا توجد حملات او مكاتب للحج محذرا من التعاون مع من يدعي تقديم هذة الخدمة، مردفا بأن عقوبة الدخول للمشاعر المقدسة بدون تصريح غرامة مالية تصل ل10.000ريال تضاعف في حالة التكرار، أما عقوبة نقل الحجاج بدون تصريح تصل لـ50.000ريال ومصادرة المركبة، فيما أتاحت وزارة الداخلية قنوات رسمية للإبلاغ عن المخالفين ومنها الرقم المجاني" 911" حيث يتم استقبال البلاغات على مدار الساعة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

مواطن
هذه في عقبة شعار وليست في المافظة نرجو نقل الخبر بشكل صحيح
. راعــي الـددســـن .
الله يعيــــنها و يرزقــــها مــن فضــــله .
القرشي
بيض الله وجهك اخوي القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم ولا يهونون بقية الاخوة والاخوات وبارك الله في الجميع . بصراحة كنت بأعلق على هذا الفديو ولكن لما قرأت ردك بصراحة كأنك اخذت اللي بقلبي وكتبته عني بارك الله فيك ورحم الله والدينا ووالديك ... وكل عام إنت والجميع بخير ونعمة وعافية يارب .
. راعــي الـددســـن .
مجــــرم خسيـــس .
احمد
ههههه دخول مفاجيء ههههههه يشخصون على هالضعوف

أخر الأخبار

بالفيديو.. فرحة أرملة بعد حصولها على منزل جديد وسداد مبلغه بالكامل
بالفيديو.. فرحة أرملة بعد حصولها على منزل جديد وسداد مبلغه بالكامل
Time منذ 6 دقائق Views 1149
الوقت المسموح به لجلوس الأطفال أمام شاشات التليفزيون
الوقت المسموح به لجلوس الأطفال أمام شاشات التليفزيون
Time منذ 18 دقيقة Views 1365
سبب رش الأضحية بالماء والتراب ومسح أنفها بالمنديل
سبب رش الأضحية بالماء والتراب ومسح أنفها بالمنديل
Time منذ 21 دقيقة Views 1502
شاب يقتل خطيبته أثناء خروجها معه لشراء ملابس العيد
شاب يقتل خطيبته أثناء خروجها معه لشراء ملابس العيد
Time منذ 32 دقيقة Views 433
مشاهد لحجاج بيت الله الحرام تظهر الالتزام بالتباعد الجسدي
مشاهد لحجاج بيت الله الحرام تظهر الالتزام بالتباعد الجسدي
Time منذ 51 دقيقة Views 1701
تحذير : اللون الأخضر في البطاطس سُم قاتل
تحذير : اللون الأخضر في البطاطس سُم قاتل
Time منذ 56 دقيقة Views 1378
بالفيديو.. إطلاق نسخة خاصة من السيارة المميزة هيونداي Santa Fe
بالفيديو.. إطلاق نسخة خاصة من السيارة المميزة هيونداي Santa Fe
Time منذ 58 دقيقة Views 1257
صور للفنانة رجاء الجداوي أثناء آداء مناسك الحج
صور للفنانة رجاء الجداوي أثناء آداء مناسك الحج
Time منذ ساعة Views 1317
الأمن العام يجيب عن التساؤلات الشائعة بشأن الدخول للمشاعر المقدسة
الأمن العام يجيب عن التساؤلات الشائعة بشأن الدخول للمشاعر المقدسة
Time منذ ساعة Views 1608
مواطن يتغلب على الشلل النصفي ويحصل على رخصة الغوص العالمية
مواطن يتغلب على الشلل النصفي ويحصل على رخصة الغوص العالمية
Time منذ ساعتين Views 1704