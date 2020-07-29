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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

Time منذ 3 ساعات
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول الأمطار الرعدية من المتوسطة إلى الغزيرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كذلك لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية على أجزاء من منطقتي القصيم وحائل والرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 16 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف، وحالة البحر متوسط الموج .

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
طـيب كان عطيتوه شوية شرائح بطاطس وإفتكيتوا من شَـره .🍟.
ابو محمد 😎 ✍️
تسلم ياالحبيب تسلم على إيراد هذه الكلمات الرائعه التي لا يتناقلها إلا الرائعون مثلك وشرواك .. .. كم اطربني فيها جرس موسيقاها وجزالة معناها .. .. الطيّب مايجي الا من الطيبين أمثالك ..
. راعــي الـددســـن .
الله يوفـقه صحـيح كلامه الإعـاقة في الفكر وليست جسديًا .
زائــــر
كذب في كذب أي إسطلاع وأي خرابيط لا و56٪ كيف يرجع الأطفال للمدارس وإلا الآن لم يتم إكتشاف علاج دولياً...من المستفيد من هذا الخبر المزوّر وليش ؟؟
مهند
هنيئاً لاهل الامارات هذا الرجل مضرب الامثال في التواضع عند الخليج عامة.

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