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الجبير: تسريع اتفاق الرياض نقلة نوعية لتوحيد الصف اليمني

Time منذ ساعة
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الجبير: تسريع اتفاق الرياض نقلة نوعية لتوحيد الصف اليمني

الرياض (صدى):
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، على أهمية الآلية المقترحة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض.

وقال الجبير اليوم الأربعاء: " تمثل الآلية المقترحة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض نقلة نوعية إلى مرحلة تسهم في توحيد الصف وتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة المواطن اليمني بجميع مكوناته وتلبية احتياجاته المعيشية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن " .

وكان مصدر مسؤول قد صرح بأنه انطلاقاً من حرص حكومة المملكة على تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، فقد قدمت المملكة للطرفين آلية لتسريع العمل بالاتفاق عبر نقاط تنفيذية تتضمن؛ استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي والذي بدأ سريانه منذ 22 / 6 / 2020 م.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
👍👍👍
ابو محمد 😎 ✍️
الحتسي باالفضاوه زين ..
abdul
هممممم... لم تنفِ تورطها في الغسيل، كأنها تقول : اثبتوا التّهمة عليّ ان كنتوا رجّالة. واذا لقوا فلوس كتير وكاش اكتر تقدر تقول هدايا جاتني من المعجَبين. مثل ماقاله عمر البشير عن الكاش اللي وجدوها في بيته.
ابو عمار
حياه الله في بلده الثاني وشكرا لكل الشباب اللي تبرعو له ولامه وابيه بالحج في العام القادم الله يكتب لهم الاجر والثواب على مساعدته واستقباله الجميل
ابو عمار
ههههههههههههههههههه هدفه الاعتراض على غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج ... طيب ممكن تروح الى ايطاليا وتتزوج من النساء الاتي فقدن ازواجهن ولن يكلفك الا قيمة التذكره وثمن الدبله و شوية ورد

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