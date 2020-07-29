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بالفيديو.. وصول سعر الأضاحي إلى 3500 ريال في سوق بالرياض

Time منذ يومين
Views 8670
Comment 14
بالفيديو.. وصول سعر الأضاحي إلى 3500 ريال في سوق بالرياض

الرياض (صدى):
أظهر مقطع فيديو، مزادًا لبيع الأغنام والمعاز في سوق الغنم بالعزيزية في الرياض.

وأوضح الفيديو، انفعال شخص بشكل كبير بعد وصول الأضاحي لسعر بلغ 3500 ريال.

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. راعــي الـددســـن .
طــــــــــــــيب .
ابو عمار
سبحان الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله رب العالمين. لنا ايام والسيول علينا وأمس المطر متواصل لحد اليوم الصباح
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله لا يبـــــلانا .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
فديت الحلوين إلى يصلون ويتلفت

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