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بالفيديو.. وصول سعر الأضاحي إلى 3500 ريال في سوق بالرياض
منذ يومين
8670
14
الرياض (صدى):
أظهر مقطع فيديو، مزادًا لبيع الأغنام والمعاز في سوق الغنم بالعزيزية في الرياض.
وأوضح الفيديو، انفعال شخص بشكل كبير بعد وصول الأضاحي لسعر بلغ 3500 ريال.
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أحدث التعليقات
. راعــي الـددســـن .
طــــــــــــــيب .
ابو عمار
سبحان الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله رب العالمين. لنا ايام والسيول علينا وأمس المطر متواصل لحد اليوم الصباح
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله لا يبـــــلانا .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
فديت الحلوين إلى يصلون ويتلفت
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