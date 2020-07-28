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حالة الطقس المتوقعة في المشاعر المقدسة فجر اليوم

Time منذ 47 دقيقة
Views 1568
حالة الطقس المتوقعة في المشاعر المقدسة فجر اليوم

منى (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس المتوقعة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وأوضحت الهيئة عن فرصة هطول أمطار رعدية على العاصمة المقدسة ومشاعر منى ومزدلفة وعرفات، يصحبها نشاط في رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتحول ليلاً من شمالية إلى شمالية شرقية، تتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 40 كلم/ ساعة قد تصل إلى 50 كلم / ساعة بسبب التيارات الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية.

وأشارت الهيئة إلى أن درجة الحرارة العظمى والصغرى من 37 إلى 29 درجة مئوية، وتتراوح معدلات الرطوبة بين 35 إلى 75% ، مع فرصة لهطول أمطار رعدية على أرجاء العاصمة المقدسة، مبينة أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الثالثة فجراً.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قواكم الله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هذا في الردف
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تمام
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
دخول مفاجيء😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله لايوفقهم

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