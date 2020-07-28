التشهير بمنشأة تبيع لحوم ودواجن منتهية الصلاحية بالبكيرية

الرياض (صدى):
شهرت وزارة التجارة بثلاثة مخالفين، يعملون بمؤسسة " خيرات ميراد " التجارية، والتي تختص بتجارة المواد الغذائية بمحافظة البكيرية.
وأدين كل من وكيل المؤسسة عبدالله عبدالرحمن محمد الهذلول، ومديرها محمد إبراهيم امبارك أحمد - مصري-، والعامل المسؤول شادا أوسين -بنجلاديشي- بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري.
وضُبط 60 قطعة دجاج وبرجر ولحوم فاسدة ومنتهية الصلاحية معروضة للبيع، تمت مصادرتها وإتلافها؛ لما تشكله من خطورة على صحة وسلامة المستهلك.
وأصدرت المحكمة الجزائية ببريدة، حكمًا بفرض غرامة مالية على المخالفين، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتَيْن على نفقة المخالفين.