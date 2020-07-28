برشلونة يصدر إجراءات اتجاه آرثر ميلو

وكالات (صدى):
كشفت تقارير أن نادي برشلونة قرر اتخاذ إجراءات جديدة ضد لاعبه البرازيلي آرثر ميلو، والذي أعلن تمرده وعدم عودته إلى الفريق.
ويذكر أن ”آرثر“ سيرحل رسميًا إلى يوفنتوس في نهاية الموسم الجاري، في صفقة تبادلية مقابل انتقال ميراليم بيانيتش إلى البارسا.
وكان على اللاعب أن يعود للانخراط في تدريبات الفريق، بعد فترة راحة قصيرة منحها الجهاز الفني للاعبين إثر انتهاء الدوري الإسباني، لكن ميلو أبلغ برشلونة رغبته بفسخ تعاقده، وتغيب عن الدورة التدريبية، اليوم الثلاثاء، حيث غادر إلى البرازيل.
وقرر برشلونة فتح قضية تأديبية ضد آرثر الذي لم يحضر للتدريبات، مؤكدًا أنه لن يتفاوض مع اللاعب على إنهاء عقده.