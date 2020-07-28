إلزام المطاعم والمقاهي بالدفع الإلكتروني بدءاً من اليوم 

الرياض (صدى):
ألزم البرنامج الوطني لمكافحة التستر المطاعم والمقاهي بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداءً من اليوم الثلاثاء.
وجاء ذلك تطبيقًا للمرحلة الخامسة من مبادرة إلزام متاجر ومنافذ بيع التجزئة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني بهدف تمكين المستهلك من استخدام تلك الوسائل في جميع المنافذ والتقليل من تداول النقد.
وواصل البرنامج تطبيق مراحل إلزام المنشآت التجارية بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، حيث غطت مراحله 50 نشاطًا تجاريًّا تشمل 70% من قطاع التجزئة على أن يشمل الإلزام 30% المتبقية لكافة أنشطة التجزئة في 6 محرم 1442هـ الموافق 25 أغسطس 2020م، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد العربي.