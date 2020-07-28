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إلزام المطاعم والمقاهي بالدفع الإلكتروني بدءاً من اليوم 

Time منذ ساعة
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إلزام المطاعم والمقاهي بالدفع الإلكتروني بدءاً من اليوم 

الرياض (صدى):
ألزم البرنامج الوطني لمكافحة التستر المطاعم والمقاهي بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداءً من اليوم الثلاثاء.

وجاء ذلك تطبيقًا للمرحلة الخامسة من مبادرة إلزام متاجر ومنافذ بيع التجزئة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني بهدف تمكين المستهلك من استخدام تلك الوسائل في جميع المنافذ والتقليل من تداول النقد.

وواصل البرنامج تطبيق مراحل إلزام المنشآت التجارية بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، حيث غطت مراحله 50 نشاطًا تجاريًّا تشمل 70% من قطاع التجزئة على أن يشمل الإلزام 30% المتبقية لكافة أنشطة التجزئة في 6 محرم 1442هـ الموافق 25 أغسطس 2020م، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد العربي.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
شباب طايش
ابوبدر
لا اؤيد عودة ااطلاب للمدارس . الطلاب وان كبروا وطالوا وخطت شواربهم فهم لا يزالون غير ناضجين ولن يدركوا اهمية التباعد او الكمامات. ولتجنب عودة المرض مرة ثانية وعودة انتشاره بشكل اقوى الدراسة افضل تكون عن بعد الى ان ينتهي هذا الوباء. للحين ما اتعظوا والا ايه؟ رجعوا الكورة وهذي بس تمارين وصار فيها مصابين بكورونا. وهذا ما فيه مباريات رسمية. فما بالك بمئات الالوف من الطلاب يجتمعون سوى في غرف مغلقة. اكبر خطأ السماح بعودة المدارس. اكبر خطأ. وموضوع التوكل على الله امر لا خلاف فيه. ولكن الله امرنا ان نأخذ، بالاسباب.
ابن حزم
يادافع البلاء
ابن حزم
عطاه الضربة القاضية
زائر
مايكون لن يعود حيث قام نادي النصر بسحب السكن منه ، ورفضوا سداد مستحقاته وراوتبه المتأخرة . والنادي التركي يطالب بالسداد أولاً كامل المبلغ ، وإدارة النصر تحاول المماطلة قصدي ( الاحتيال ) كالعادة ...

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