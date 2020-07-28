الأهلي يوافق على بيع المدة المتبقية من عقد عسيري للنصر

ماجد محمد (صدى):
وافقت إدارة النادي الأهلي برئاسة الأستاذ عبدالإله بن معتوق مؤمنة، على بيع المدة المتبقية من عقد لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي عبد الفتاح عسيري، لصالح نادي النصر.
وجاء ذلك بعد الاتفاق الرسمي الذي تم بين إدارتي الناديين، وذلك اليوم الثلاثاء، في قاعة الأمير بدر بن فهد بن سعد بمقر النادي الأهلي.
ويأتي الاتفاق بعد الوصول إلى صيغة تفاهم حول المبلغ المالي الذي سيدفعه نادي النصر مقابل شراء المدة المتبقية من عقد اللاعب خلال الفترة من 05/09/2020 وحتى 15/01/2021 حيث فضلت إدارة النادي الأهلي، بيع المدة المتبقية لتحقيق أكبر استفادة مادية من صفقة بيع اللاعب خاصة بعد توقيعه لنادي النصر خلال الفترة الماضية.