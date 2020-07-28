الأعداد السابقة للصحيفة

الأهلي يوافق على بيع المدة المتبقية من عقد عسيري للنصر

Time منذ 19 دقيقة
Views 1468
الأهلي يوافق على بيع المدة المتبقية من عقد عسيري للنصر

ماجد محمد (صدى):
وافقت إدارة النادي الأهلي برئاسة الأستاذ عبدالإله بن معتوق مؤمنة، على بيع المدة المتبقية من عقد لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي عبد الفتاح عسيري، لصالح نادي النصر.

وجاء ذلك بعد الاتفاق الرسمي الذي تم بين إدارتي الناديين، وذلك اليوم الثلاثاء، في قاعة الأمير بدر بن فهد بن سعد بمقر النادي الأهلي.

ويأتي الاتفاق بعد الوصول إلى صيغة تفاهم حول المبلغ المالي الذي سيدفعه نادي النصر مقابل شراء المدة المتبقية من عقد اللاعب خلال الفترة من 05/09/2020 وحتى 15/01/2021 حيث فضلت إدارة النادي الأهلي، بيع المدة المتبقية لتحقيق أكبر استفادة مادية من صفقة بيع اللاعب خاصة بعد توقيعه لنادي النصر خلال الفترة الماضية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

abdul
في اي وادي او منطقة بعسير ؟ ومتي التقِطَت هذه الصورة ؟
واضح*** وصريح***
وقع هذا اللص الأبله بالجرم المشهود..
واضح*** وصريح***
طيب..
abdul
الله يغفر له ويرحمه، ويجعل الجنة مثواه . طبيب وقنوع بالقليل ؟ هذه معجزة في حد ذاتها ، في وقت اِلتَصق معني الجشع والطبيب في قالب واحد واصبحَا وجهين لعملة واحدة. والأَدهَي والأَمَر الاطباء الذين جعلوا رسالتهم في الدنيا محاربة الطبّ البديل الذي لا يعتمد علي الادوية الكيمياوية المُركَّبة في معالجة الانسان وبأقل تكلفة في معظم الأحيان. فرحمك الله يا ابا الفقراء الحكيم محمد مشالي.
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف..

أخر الأخبار

شاهد..«السيول» تبتلع السيارات في طريقها بالطائف
شاهد..«السيول» تبتلع السيارات في طريقها بالطائف
Time منذ 11 دقيقة Views 1337
الأهلي يوافق على بيع المدة المتبقية من عقد عسيري للنصر
الأهلي يوافق على بيع المدة المتبقية من عقد عسيري للنصر
Time منذ 19 دقيقة Views 1468
سار تطلق رحلات إضافية خلال إجازة عيد الأضحى
سار تطلق رحلات إضافية خلال إجازة عيد الأضحى
Time منذ 26 دقيقة Views 1355
الهلال يفوز على الرياض برباعية ودياً
الهلال يفوز على الرياض برباعية ودياً
Time منذ 36 دقيقة Views 1659
العناصر الواجب توافرها لمعرفة الفاتورة الضريبية
العناصر الواجب توافرها لمعرفة الفاتورة الضريبية
Time منذ 38 دقيقة Views 1522
إثيوبيا قلقة من نية مصر إقامة قاعدة عسكرية في الصومال 
إثيوبيا قلقة من نية مصر إقامة قاعدة عسكرية في الصومال 
Time منذ 45 دقيقة Views 1650
متزوج ثنتين وتورط معاهم
متزوج ثنتين وتورط معاهم
Time منذ 47 دقيقة Views 536
صراع الخيول والصدام العنيف
صراع الخيول والصدام العنيف
Time منذ 48 دقيقة Views 484
حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة
حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة
Time منذ ساعة Views 1917
معلومه مهمه عن اورام الاشجار
معلومه مهمه عن اورام الاشجار
Time منذ ساعة Views 400