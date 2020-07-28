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الهلال يفوز على الرياض برباعية ودياً

Time منذ 36 دقيقة
Views 1659
الهلال يفوز على الرياض برباعية ودياً

طلال الغامدي (صدى):
فاز  الهلال على الرياض بأربعة أهداف دون رد مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين في إطار استعدادات الزعيم لاستئناف الموسم.

وأحرز رباعية الهلال في مرمى الرياض بمباراة اليوم كلاً من؛ صالح الشهري هدفين ونواف العابد والظهير الأيسر ياسر الشهري.

و تعادل الهلال مع الشعلة اليوم بهدفين لمثلهما حيثُ سجل النجم الإيطالي سيباستيان جيوفينكو ثنائية الأزرق بينما أحرز عيسى آليو هدفي فريقه في مرمى الزعيم.

ويستعد لاعبو فريق الهلال من خلال تلك الوديات لخوض مباراته القادمة ضد النصر والمقرر إقامتها يوم الخامس من شهر أغسطس المقبل.

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أحدث التعليقات

abdul
في اي وادي او منطقة بعسير ؟ ومتي التقِطَت هذه الصورة ؟
واضح*** وصريح***
وقع هذا اللص الأبله بالجرم المشهود..
واضح*** وصريح***
طيب..
abdul
الله يغفر له ويرحمه، ويجعل الجنة مثواه . طبيب وقنوع بالقليل ؟ هذه معجزة في حد ذاتها ، في وقت اِلتَصق معني الجشع والطبيب في قالب واحد واصبحَا وجهين لعملة واحدة. والأَدهَي والأَمَر الاطباء الذين جعلوا رسالتهم في الدنيا محاربة الطبّ البديل الذي لا يعتمد علي الادوية الكيمياوية المُركَّبة في معالجة الانسان وبأقل تكلفة في معظم الأحيان. فرحمك الله يا ابا الفقراء الحكيم محمد مشالي.
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف..

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