الهلال يفوز على الرياض برباعية ودياً

طلال الغامدي (صدى):
فاز الهلال على الرياض بأربعة أهداف دون رد مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين في إطار استعدادات الزعيم لاستئناف الموسم.
وأحرز رباعية الهلال في مرمى الرياض بمباراة اليوم كلاً من؛ صالح الشهري هدفين ونواف العابد والظهير الأيسر ياسر الشهري.
و تعادل الهلال مع الشعلة اليوم بهدفين لمثلهما حيثُ سجل النجم الإيطالي سيباستيان جيوفينكو ثنائية الأزرق بينما أحرز عيسى آليو هدفي فريقه في مرمى الزعيم.
ويستعد لاعبو فريق الهلال من خلال تلك الوديات لخوض مباراته القادمة ضد النصر والمقرر إقامتها يوم الخامس من شهر أغسطس المقبل.