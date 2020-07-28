الأعداد السابقة للصحيفة

سار تطلق رحلات إضافية خلال إجازة عيد الأضحى

Time منذ 25 دقيقة
Views 1350
سار تطلق رحلات إضافية خلال إجازة عيد الأضحى

الرياض (صدى):
أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، عن إطلاق رحلات “إضافية” جديدة لقطار الركاب “النهاري، والليلي”، بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك.

ويأتي ذلك بهدف تلبية رغبات عملائها المسافرين على رحلات قطار الركاب، و منحهم خيارات إضافية فيما يتعلق بأوقات الرحلات. وانطلقت الرحلات الإضافية الجديدة من محطة الرياض مروراً بمحطة المجمعة وصولاً إلى محطة القصيم، فيما انطلقت الرحلة الأخرى من محطة القصيم مروراً بمحطة المجمعة وصولاً إلى محطة الرياض.

ويستمر تسيير الرحلات الإضافية التي أعلنت عنها الشركة السعودية للخطوط الحديدية “ســار” حتى منتصف شهر اغسطس المقبل. ودعت “سار” عملاءها الراغبين في الحجز وشراء التذاكر.

Time واتساب

أحدث التعليقات

abdul
في اي وادي او منطقة بعسير ؟ ومتي التقِطَت هذه الصورة ؟
واضح*** وصريح***
وقع هذا اللص الأبله بالجرم المشهود..
واضح*** وصريح***
طيب..
abdul
الله يغفر له ويرحمه، ويجعل الجنة مثواه . طبيب وقنوع بالقليل ؟ هذه معجزة في حد ذاتها ، في وقت اِلتَصق معني الجشع والطبيب في قالب واحد واصبحَا وجهين لعملة واحدة. والأَدهَي والأَمَر الاطباء الذين جعلوا رسالتهم في الدنيا محاربة الطبّ البديل الذي لا يعتمد علي الادوية الكيمياوية المُركَّبة في معالجة الانسان وبأقل تكلفة في معظم الأحيان. فرحمك الله يا ابا الفقراء الحكيم محمد مشالي.
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف..

أخر الأخبار

شاهد..«السيول» تبتلع السيارات في طريقها بالطائف
شاهد..«السيول» تبتلع السيارات في طريقها بالطائف
Time منذ 11 دقيقة Views 1321
الأهلي يوافق على بيع المدة المتبقية من عقد عسيري للنصر
الأهلي يوافق على بيع المدة المتبقية من عقد عسيري للنصر
Time منذ 19 دقيقة Views 1452
سار تطلق رحلات إضافية خلال إجازة عيد الأضحى
سار تطلق رحلات إضافية خلال إجازة عيد الأضحى
Time منذ 25 دقيقة Views 1350
الهلال يفوز على الرياض برباعية ودياً
الهلال يفوز على الرياض برباعية ودياً
Time منذ 35 دقيقة Views 1650
العناصر الواجب توافرها لمعرفة الفاتورة الضريبية
العناصر الواجب توافرها لمعرفة الفاتورة الضريبية
Time منذ 38 دقيقة Views 1506
إثيوبيا قلقة من نية مصر إقامة قاعدة عسكرية في الصومال 
إثيوبيا قلقة من نية مصر إقامة قاعدة عسكرية في الصومال 
Time منذ 45 دقيقة Views 1645
متزوج ثنتين وتورط معاهم
متزوج ثنتين وتورط معاهم
Time منذ 47 دقيقة Views 520
صراع الخيول والصدام العنيف
صراع الخيول والصدام العنيف
Time منذ 48 دقيقة Views 470
حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة
حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة
Time منذ ساعة Views 1904
معلومه مهمه عن اورام الاشجار
معلومه مهمه عن اورام الاشجار
Time منذ ساعة Views 395