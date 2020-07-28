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الأمن العام يضبط 244 مخالفاً كانوا يتهيئون للتسلل إلى المشاعر المقدسة

Time منذ ساعة
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الأمن العام يضبط 244 مخالفاً كانوا يتهيئون للتسلل إلى المشاعر المقدسة

مكة المكرمة (صدى):
ضبط الأمن العام، عدد (244) مخالفاً توفرت الأدلة على قيامهم بالتهيئة للتسلل إلى المشاعر المقدسة لأداء الحج.

صرّح المتحدث الرسمي للأمن العام، بأنه إشارة للأمر الملكي القاضي بالموافقة على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، وما سبق إعلانه عن التعليمات الخاصة بضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا المستجد المختصة بموسم حج هذا العام 1441هـ .

فقد تمكنت قوات أمن الحج اليوم الثلاثاء 7 / 12 / 1441 هـ من ضبط عدد (244) مخالفاً توفرت الأدلة على قيامهم بالتهيئة للتسلل إلى المشاعر المقدسة لأداء الحج بما يخالف الإجراءات النظامية الاحترازية والوقائية من جائحة كورونا، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهاب المتحدث الرسمي بكافة المواطنين والمقيمين الالتزام بتعليمات الحج ، مؤكداً أن رجال الأمن يفرضون طوقاً أمنياً محكماً على المشاعر المقدسة لتنفيذ التعليمات وضبط مخالفيها .

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أحدث التعليقات

abdul
في اي وادي او منطقة بعسير ؟ ومتي التقِطَت هذه الصورة ؟
واضح*** وصريح***
وقع هذا اللص الأبله بالجرم المشهود..
واضح*** وصريح***
طيب..
abdul
الله يغفر له ويرحمه، ويجعل الجنة مثواه . طبيب وقنوع بالقليل ؟ هذه معجزة في حد ذاتها ، في وقت اِلتَصق معني الجشع والطبيب في قالب واحد واصبحَا وجهين لعملة واحدة. والأَدهَي والأَمَر الاطباء الذين جعلوا رسالتهم في الدنيا محاربة الطبّ البديل الذي لا يعتمد علي الادوية الكيمياوية المُركَّبة في معالجة الانسان وبأقل تكلفة في معظم الأحيان. فرحمك الله يا ابا الفقراء الحكيم محمد مشالي.
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف..

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