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الرائد يفوز على النصر بثلاثية ودياً

Time منذ ساعة
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الرائد يفوز على النصر بثلاثية ودياً

نواف السالم (صدى):
أحرز فريق الرائد فوزا على نظيره النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ودياً ضمن استعداداتهما لاستئناف النشاط الرياضي.

وحقق هدفي النصر عبدالرزاق حمدالله وأحمد موسى بينما سجل أهداف الرائد كلاً من محمد فوزير "هدفين" وماركو بيريز.

يذكر أن النصر قد هُزم بثلاثية مقابل هدف أمام نظيره الفتح خلال المباراة الودية التي جمعتهما مساء يوم الأربعاء الماضي، بعدما فاز في تجربته الودية الأولى أمام نظيره الأنوار بنتيجة (10-1) ثم فاز في وديته الثانية أمام الشعلة بهدف نظيف.

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أحدث التعليقات

abdul
في اي وادي او منطقة بعسير ؟ ومتي التقِطَت هذه الصورة ؟
واضح*** وصريح***
وقع هذا اللص الأبله بالجرم المشهود..
واضح*** وصريح***
طيب..
abdul
الله يغفر له ويرحمه، ويجعل الجنة مثواه . طبيب وقنوع بالقليل ؟ هذه معجزة في حد ذاتها ، في وقت اِلتَصق معني الجشع والطبيب في قالب واحد واصبحَا وجهين لعملة واحدة. والأَدهَي والأَمَر الاطباء الذين جعلوا رسالتهم في الدنيا محاربة الطبّ البديل الذي لا يعتمد علي الادوية الكيمياوية المُركَّبة في معالجة الانسان وبأقل تكلفة في معظم الأحيان. فرحمك الله يا ابا الفقراء الحكيم محمد مشالي.
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف..

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