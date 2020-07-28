الرائد يفوز على النصر بثلاثية ودياً

نواف السالم (صدى):
أحرز فريق الرائد فوزا على نظيره النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ودياً ضمن استعداداتهما لاستئناف النشاط الرياضي.
وحقق هدفي النصر عبدالرزاق حمدالله وأحمد موسى بينما سجل أهداف الرائد كلاً من محمد فوزير "هدفين" وماركو بيريز.
يذكر أن النصر قد هُزم بثلاثية مقابل هدف أمام نظيره الفتح خلال المباراة الودية التي جمعتهما مساء يوم الأربعاء الماضي، بعدما فاز في تجربته الودية الأولى أمام نظيره الأنوار بنتيجة (10-1) ثم فاز في وديته الثانية أمام الشعلة بهدف نظيف.