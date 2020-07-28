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بالصور.. حفل توقيع اتفاقية رعاية الاتحاد وشركة تميم للرياضة

Time منذ 20 دقيقة
Views 1417
بالصور.. حفل توقيع اتفاقية رعاية الاتحاد وشركة تميم للرياضة

ماجد محمد (صدى):
وقع الرئيس التنفيذي للنادي الأستاذ إبراهيم بخيت والمدير العام لشركة تميم الرياضية الأستاد فراس خالد العمودي عقد منح حقوق تصنيع وتسويق الملابس الرياضية والإكسسوارات الخاصة بنادي الاتحاد إلى شركة تميم الرياضية، ويأتي ذلك بحضور رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ أنمار بن عبدالله الحائلي.

وبناء على العقد الجديد سوف تقوم شركة تميم بتصميم أطقم الملابس الرياضية وفقا للهوية التاريخية للنادي، والتي تعد من أبرز السمات التي تميز نادي الاتحاد، حيت حافظ على هذه الروح الفريدة في ملابسه الرياضية منذ تأسيسه.

وبهذه المناسبة، أكد رئيس مجلس إدارة النادي الأستاد أنمار بن عبدالله الحائلي أن توقيع عقد تصنيع وتسويق الملابس الرياضية يأتي امتدادا للخطوات التي يسير عليها النادي البناء بيئة استثمارية جاذبة تحقق للنادي الاستفادة القصوى من الفرص الاستثمارية المتنوعة، والتي يتم العمل حاليا على إبرازها وتسويقها بشكل منظم وسليم يحقق للرعاة الفائدة التي ينشدونها من ناد كبير وجماهيري بحجم نادينا، وهناك عمل كبير يتم في هذا الاتجاه من إدارة الاستثمار والتسويق بقيادة زميلي عضو المجلس الأستاذ لؤي غلاييني.

وأشاد رئيس المجلس بشركة تميم الرياضية، لكونها من الشركات الوطنية الرائدة في هذا المجال، والتي ارتبطت بنادي الاتحاد السنوات طويلة، انطلاقا من مؤسسها الراحل خالد عثمان العمودي، والذي كان أحد منسوبي النادي كعضو مجلس إدارة وعضو شرف ولاعب في فريق كرة الطائرة، وكان للشركة ارتباط مشابه لما نشهده اليوم في فترة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي.

وتمنى أن تنال الملابس الرياضية الجديدة إعجاب الجماهير الاتحادية، وأن تحقق الانتشار المميز الذي يحقق الفائدة المرجوة لكافة الأطراف.

ومن جهته، أبدى مدير عام شركة تميم الرياضية الأستاذ فراس العمودي سعادته وتجدد التعاون بين نادي الاتحاد والشركة، خصوصا في ظل النقلة النوعية التي قامت بها شركة تصميم الرياضية التطوير بيئة الأعمال داخلها، معربا عن شكره للجنة الاستثمار والتسويق في النادي على العمل القائم لرفع مداخيل نادي الاتحاد، مؤكدا بأن الشركة سوف تبذل قصارى جهدها لتقدم الشيء الذي يليق بكيان كبير مثل نادي الاتحاد وجماهيره العظيمة.

ولفت إلى أن فريق التصاميم في الشركة بدأ فعليا العمل مع المسؤولين في إدارة الاستثمار والتسويق بالنادي لتقديم أفضل النماذج الممكنة لأطقم النادي والتي سوف تحافظ على الثوابت التاريخية لأطقم نادي الاتحاد، والتي تسمى لأن تدمج مع أفضل خطوط التصميم المصرية والتقنية لتواكب الفرق العالمية.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
الحمدلله قدر ولطف..
خالد الحربي
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
خالد الحربي
حسبي الله ونعم الوكيل عليهم قصاص ⚔️🗡️
abdul
الازواج علي اشكالها تقع. وما عقوبة الزوجات اللاتي ارتضين بمحض ارادتهن ان يُقمن علاقة جنسية محرمة والوطئ مع المعالج الروحاني ليساعد / يُفعِّل في معالجة مشاكلهن ؟ اعتقد ان الجميع اخل بالنظام وبالتالي يجب سيف العدالة ان يُسلَّط علي الجميع لا علي المعالج و زوجته فقط.
خالد الحربي
حسبي الله ونعم الوكيل عليهم نعمة من الله ترميها في الشارع (الله يسلط عليكم الفقر والجوع) 🌹

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