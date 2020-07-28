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بالفيديو.. وصول سعر الأضاحي إلى 3500 ريال في سوق بالرياض
منذ 45 دقيقة
2089
الرياض (صدى):
أظهر مقطع فيديو، مزادًا لبيع الأغنام والمعاز في سوق الغنم بالعزيزية في الرياض.
وأوضح الفيديو، انفعال شخص بشكل كبير بعد وصول الأضاحي لسعر بلغ 3500 ريال.
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أحدث التعليقات
واضح*** وصريح***
الحمدلله قدر ولطف..
خالد الحربي
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
خالد الحربي
حسبي الله ونعم الوكيل عليهم قصاص ⚔️🗡️
abdul
الازواج علي اشكالها تقع. وما عقوبة الزوجات اللاتي ارتضين بمحض ارادتهن ان يُقمن علاقة جنسية محرمة والوطئ مع المعالج الروحاني ليساعد / يُفعِّل في معالجة مشاكلهن ؟ اعتقد ان الجميع اخل بالنظام وبالتالي يجب سيف العدالة ان يُسلَّط علي الجميع لا علي المعالج و زوجته فقط.
خالد الحربي
حسبي الله ونعم الوكيل عليهم نعمة من الله ترميها في الشارع (الله يسلط عليكم الفقر والجوع) 🌹
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