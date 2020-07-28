قيمة بيع سندات الأضحية لحج هذا العام

جدة (صدى):
أعلن مشروع المملكه للإفادة من الهدي والأضاحي اليوم ، عن بيع سندات الأضحية عبر مواقع المشروع على شبكة الإنترنت، بقيمة 795 ريالاً، أو من خلال الحسابات البنكية في كل من مصرف الراجحي، وبنك البلاد.
وفي هذا الصدد أطلق المشروع نوافذ إلكترونية تخاطب المستفيدين بلغات متعددة، وتمكنهم من شراء سندات الهدي ومنها : موقع المشروع www.adahi.org، أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية.
في حين أتمت إدارة مشروع الهدي والأضاحي الاستعدادات والتجهيزات في مواقع الذبح وسط إجراءات صحية مشددة ، لتنفيذ نُسك الهدي والأضحية في الوقت الشرعي مع تنفيذ الصدقات خلال موسم حج هذا العام ، وإجراء التجارب الميدانية للوقوف على جاهزية جميع الأطقم الفنية والإدارية والرقابية في مواقع التشغيل.
كما حرصت إدارة المشروع على سير العمل وانسيابيته وفق الخطط التشغيلية لخدمة حجاج بيت الله الحرام ، وتيسير أداء نسكهم، وتعظيماً لهذه الشعيرة، بالإضافة إلى تنفيذ طلبات عموم المسلمين من الأضاحي والصدقات والفدو .