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بالفيديو.. مشهد صادم لفران يرمي العجين في أحد الشوارع

Time منذ 14 دقيقة
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بالفيديو.. مشهد صادم لفران يرمي العجين في أحد الشوارع

بيروت (صدى):
وثق مقطع فيديو فران وهو يقوم برمي عجين الخبز في أحد الشوارع في لبنان.

وأوضح النائب اللبناني، جميل السيد، أن الفران لجأ للتخلص من العجين بهذه الطريقة بعدما فقد مادة “المازوت”.

وتابع:" مافيا منشآت الزعراني،مش خطأ مطبعي ، تشتري المازوت من المنشآت بـ١٦ ألف وتبيعه بـ٣٥ ألف بالسوق السوداء، أصحاب المولدات يهددون بتوقيفها،وهذا الفرّان في مجدل سِلم يرمي العجين بالشارع لفقدان المازوت وغلاء سعره.

وأكد النائب، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، أنه أبلغ وزير الطاقة بالتفاصيل وطلب منه تحريك القضاء.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اشوا انه ماهوى للهاويه ..
**""'سهم'""**
لية العبث وامتهان النعمة ... قبحك الله
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. احرقوهم هم ومعازيمهم ..
. راعــي الـددســـن .
جـــــــــــــــــيد .👍.
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه .. .. يبي ياكله هو وحراثته .. بس متردد من البدايه ..

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