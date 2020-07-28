ألميريا يتعاقد مع جوزيه جوميز حتى 2021 

وكالات (صدى):
تعاقد نادي ألميريا الإسباني، مع البرتغالي جوزيه جوميز، لقيادة فريقه، وينتهي في يوليو من العام المقبل.
وأضاف النادي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، عبر حسابه على موقع " تويتر ": " وقع المدير الفني عقدًا لمدة عام مع الفريق ينتهي بنهاية يونيو 2021 ".
ولفت النادي، إلى أن المدير الفني الجديد، سيقود الفريق الأول لكرة القدم في معركة التصفيات المؤهلة إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني.
وكان جوميز قاد فريق التعاون خلال الفترة ما بين 2014 حتى 2016، ثم موسم 2017-2018، إضافة إلى تجربة أخرى مع الأهلي قبل رحيله إلى البرتغال.