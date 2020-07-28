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نقل خطبة عرفة لأكثر من 50 مليون شخص حول العالم

Time منذ ساعة
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نقل خطبة عرفة لأكثر من 50 مليون شخص حول العالم

منى (صدى):
أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي ممثلة بمشروع خادم الحرمين لترجمة خطب الحرمين الشريفين التابع للرئاسة استعداداتها، لترجمة خطبة يوم عرفة لموسم حج العام الحالي ١٤٤١هـ ونقلها لدول العالم، بعشر لغات عالمية.

وأوضح وكيل الرئيس العام للترجمة والشؤون التقنية أحمد بن عبدالعزيز الحميدي أن اللغات العشر التي ستتم ترجمة خطبة يوم عرفة إليها تشمل :"الإنجليزية، والفرنسية، والإندونيسية، والأوردو، والفارسية ، والصينية ، و التركية ، والبنغالية ،و الهاوسا ، و الملاوية " بما سيسهم في إيضاح الرسالة الإسلامية والدينية الصحيحة وفق منهج إلى المسلمين باختلاف لغاتهم لأهداف الخطبة عبر تطبيق مخصص لترجمة الخطبة على أجهزة الهاتف المحمول وموقع الرئاسة الإلكتروني، ومنصة منارة الحرمين.

وبين أن ترجمة الخطبة ستنقل صوتيا للحجاج بمشعر عرفة ولأكثر من ٥٠ مليون شخص بأنحاء العالم من خلال القنوات المحددة، مبيناً أن مشروع ترجمة خطبة عرفة هو المشروع الأكبر من نوعه لترجمة خطبة عرفة ،الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- حيث يهدف إلى وصول الخطبة من مسجد نمرة بـعشر لغات يتحدثها المسلمون حول العالم، إلى جانب نقل ترجمة باللغة الانجليزية في شارة على قناة القرآن الكريم وعلى قناة السنة النبوية باللغة الفرنسية.

وأفاد أن المملكة مستمرة وللعام الثالث على التوالي لترجمة خطبة عرفة ،لكي تصل رسالة الحرمين الشريفين للعالم أجمع ، وأن المشروع يعمل وفق منهجيات إدارية معتمدة ومواصفات فنية عالية وخطط زمنية دقيقة، لضمان الجودة والبث في الوقت المحدد ، من خلال فريق العمل المؤهلين تقنياً ولغويا لأداء هذه المهمة، وأشار إلى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي شرفت بالإشراف على ترجمة خطبة يوم عرفة، وذلك ابتدأً من حج عام ١٤٣٩هـ .

من جانبه أكد مدير عام تقنية المعلومات بالمشروع سنان بن عادل التركستاني أن المشروع سيستخدم خلال العام الحالي أفضل التقنيات الحديثة في نقل ترجمة خطبة يوم عرفة ، من خلال تقنية توزيع الضغوط على السيفرات الخاصة ببث الترجمة ، التي ستنفذ في ٤٣ موقعاً حول العالم ، واستخدام أحدث التجهيزات الصوتية ، بما يضمن تسجيل الترجمة بجودة عالية بما يحقق الفائدة المرجوة ، إضافة لاستخدام التطبيقات الذكية على مناقصات "الآيفون والأندرويد" وعدد من المواقع الأخرى.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
الحمدلله قدر ولطف..
خالد الحربي
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
خالد الحربي
حسبي الله ونعم الوكيل عليهم قصاص ⚔️🗡️
abdul
الازواج علي اشكالها تقع. وما عقوبة الزوجات اللاتي ارتضين بمحض ارادتهن ان يُقمن علاقة جنسية محرمة والوطئ مع المعالج الروحاني ليساعد / يُفعِّل في معالجة مشاكلهن ؟ اعتقد ان الجميع اخل بالنظام وبالتالي يجب سيف العدالة ان يُسلَّط علي الجميع لا علي المعالج و زوجته فقط.
خالد الحربي
حسبي الله ونعم الوكيل عليهم نعمة من الله ترميها في الشارع (الله يسلط عليكم الفقر والجوع) 🌹

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