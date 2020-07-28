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تخصيص قائد صحي لكل (50) حاجاً

Time منذ ساعة
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تخصيص قائد صحي لكل (50) حاجاً

الرياض (صدى):
خصّصت وزارة الصحة، خلال موسم حج هذا العام " قائداً صحياً" لكل ٥٠ حاجاً؛ للتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات ‏‫الصحية والالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي بين الحجاج والإشراف على تنقلاتهم ومرافقتهم أثناء أداء نسك حجهم .

كما يتولى القائد الصحي تقديم الرسائل التوعوية والإرشادات الصحية اللازمة للحجاج.

تجدر الإشارة إلى أن القائد الصحي هو ممارس صحي مؤهل ويقوم بالفرز البصري، وتعبئة نموذج متابعة الاشتراطات الاحترازية داخل حافلة الحجاج، ومراقبة التزام الحجاج بالإجراءات الوقائية والاحترازية ، و الإبلاغ عن أي حالة اشتباه.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
الحمدلله قدر ولطف..
خالد الحربي
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
خالد الحربي
حسبي الله ونعم الوكيل عليهم قصاص ⚔️🗡️
abdul
الازواج علي اشكالها تقع. وما عقوبة الزوجات اللاتي ارتضين بمحض ارادتهن ان يُقمن علاقة جنسية محرمة والوطئ مع المعالج الروحاني ليساعد / يُفعِّل في معالجة مشاكلهن ؟ اعتقد ان الجميع اخل بالنظام وبالتالي يجب سيف العدالة ان يُسلَّط علي الجميع لا علي المعالج و زوجته فقط.
خالد الحربي
حسبي الله ونعم الوكيل عليهم نعمة من الله ترميها في الشارع (الله يسلط عليكم الفقر والجوع) 🌹

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