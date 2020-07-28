شباب الأهلي دبي والنصر يسعيان للتعاقد مع ديفيد سيلفا 

وكالات (صدى):
يسعى شباب الأهلي دبي والنصر الإماراتيين للتعاقد مع الدولي الإسباني السابق ديفيد سيلفا بعد انتهاء مسيرته مع مانشستر سيتي الإنجليزي.
وواصل مع سيتي مباريات دوري أبطال أوروبا، وبعدها سيقرر وجهته المقبلة، حيث سعت أندية للتعاقد معه، منها شباب الأهلي والنصر، وكذلك لاتسيو الإيطالي.
وتفاوض لاتسيو مع ديفيد سيلفا، حيث توجد إرادة من الجانبين للتوصل إلى اتفاق، وذلك بناء على طلب من سيموني إنزاغي المدير الفني للفريق.
وكان سيلفا رحل عن سيتي بعد عشر سنوات حافلة، وعليه أن يقرر خلال الأيام القليلة المقبلة أين سيواصل مسيرته، خاصة وأن شباب الأهلي والنصر قدما له عرضا بالفعل.