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شباب الأهلي دبي والنصر يسعيان للتعاقد مع ديفيد سيلفا 

Time منذ 11 ساعة
Views 1828
شباب الأهلي دبي والنصر يسعيان للتعاقد مع ديفيد سيلفا 

وكالات (صدى):
يسعى شباب الأهلي دبي والنصر الإماراتيين للتعاقد مع الدولي الإسباني السابق ديفيد سيلفا بعد انتهاء مسيرته مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

وواصل مع سيتي مباريات دوري أبطال أوروبا، وبعدها سيقرر وجهته المقبلة، حيث سعت أندية للتعاقد معه، منها شباب الأهلي والنصر، وكذلك لاتسيو الإيطالي.

وتفاوض لاتسيو مع ديفيد سيلفا، حيث توجد إرادة من الجانبين للتوصل إلى اتفاق، وذلك بناء على طلب من سيموني إنزاغي المدير الفني للفريق.

وكان سيلفا رحل عن سيتي بعد عشر سنوات حافلة، وعليه أن يقرر خلال الأيام القليلة المقبلة أين سيواصل مسيرته، خاصة وأن شباب الأهلي والنصر قدما له عرضا بالفعل.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
طـيب يا مشاعل تعـالي عندي الإسـتراحـه وغيـري ملابسـك .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله
العامريه
عيب ماما تقولي متخلفين احنا مسؤولين وانت وامثالك اللي يقولوا 2020 ماني فاهمه ايش فرقت 2020 عن باقي السنين المباديء والتربيه والمسؤولية باقية بقاء الدنيا عندك باقي اليوم امسك الجوال ومعليش دام تقولي لا تخربوا عليا فعرفنا مين اللي تفكير ا سطحي الان الله يهديك بس
. راعــي الـددســـن .
الله يشـــافيــــها * طـيب هـي تبـيض وإلا ما تبـيض .🥚🥚.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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