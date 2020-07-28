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إنقاذ 5 أشخاص تعرض قاربهم للغرق بجدة

Time منذ 19 دقيقة
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إنقاذ 5 أشخاص تعرض قاربهم للغرق بجدة

جدة (صدى):
تمكنت الدوریات البحریة التابعة لقطاع حرس الحدود بجدة، من انقاذ قائد قارب ومرافقیھ الأربعة بعد تعرض قاربھم للغرق جزئیاً في عرض البحر نتیجة سوء الأحوال الجویة

وقال المتحدث الرسمي بحرس الحدود المقدم مسفر غنام القریني بأنه ورد بلاغ یفید بتعرض قاربھ للغرق ودخول كمیة كبیرة من المیاه بداخلھ، في المنطقة المسماة قطعة بیاضة أمام مدینة البحیرات.

وعلى الفور تم توجیھ الدوریة البحریة التابعة لمركز خلیج سلمان وكذلك زورق اعتراضي متوسط المدى من مركز أبحر إلى الموقع،وتم إنقاذ قائد القارب بالإضافة إلى مرافقیھ الأربعة، وسحب المیاه من داخل الزورق، واستدعاء الھلال الأحمر السعودي للتأكد من سلامتھم.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اشوا انه ماهوى للهاويه ..
**""'سهم'""**
لية العبث وامتهان النعمة ... قبحك الله
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. احرقوهم هم ومعازيمهم ..
. راعــي الـددســـن .
جـــــــــــــــــيد .👍.
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه .. .. يبي ياكله هو وحراثته .. بس متردد من البدايه ..

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