خدعة إرسال الملفات الكبيرة على واتساب 

عادل الحربي (صدى):
يعد واتساب من تطبيقات المراسلة الفورية الأكثر شعبية في العالم، حيث يتضمن الكثير من المميزات التي تُمكِن المستخدمين من مشاركة أفكارهم الإبداعية مع أصدقائهم.
ويتيح التطبيق إرسال المستندات بأكثر من صيغة مثل PDF أو ملف Excel، أما بالنسبة للوسائط فيجب ألا يتعدى مقطع الفيديو 16 ميجابايت.
وتكمن خدعة إرسال الملفات الكبيرة على WhatsApp في تحميل هذه الملفات على Google Drive ثم مشاركة هذا الرابط على WhatsApp:
1- افتح قوقل درايف Google Drive.
2- اضغط على أيقونة زائد في الزاوية اليمنى السفلية من الشاشة.
3- اضغط على تحميل ملف> ثم فتح.
4- بمجرد تحميل الملف، سترى الملف في الأعلى في تطبيق قوقل درايف Google Drive.
5- اضغط على النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا من الملف.
6- اضغط على خيار نسخ الرابط Copy Link.
7- افتح واتس آب> ثم اختر جهة الاتصال التي تريد مشاركة الرابط معها.