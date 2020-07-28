الأعداد السابقة للصحيفة

إعلان النتائج الفعلية لأداء الميزانية للربع الثاني من السنة المالية 2020

Time منذ 37 دقيقة
Views 1524
إعلان النتائج الفعلية لأداء الميزانية للربع الثاني من السنة المالية 2020

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، النتائج الفعلية لأداء الميزانية للربع الثاني من السنة المالية 2020.

وذكرت الوزارة في البيان أنَّ مجمل الإيرادات النفطية للسعودية هبط 45% على أساس سنوي في الربع الثاني؛ حيث بلغت قيمة الإيرادات في الربع الثاني 133.9%، فيما بلغت المصروفات 243.1 مليون ريال. وفقًا للعربية.

وأضافت أنَّ مجمل إيرادات المملكة انخفض 49% على أساس سنوي في الربع الثاني، مع هبوط الإيرادات النفطية وانخفاض أسعار البترول.

ويذكر أن مجمل النفقات انخفض خلال الربع الثاني من 2020 إلى 17% على أساس سنوي، بينما سجّلت الميزانية السعودية عجزًا بلغ 109.2 مليار ريال في الربع الثاني.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اشوا انه ماهوى للهاويه ..
**""'سهم'""**
لية العبث وامتهان النعمة ... قبحك الله
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. احرقوهم هم ومعازيمهم ..
. راعــي الـددســـن .
جـــــــــــــــــيد .👍.
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه .. .. يبي ياكله هو وحراثته .. بس متردد من البدايه ..

أخر الأخبار

بالفيديو.. مشهد صادم لفران يرمي العجين في أحد الشوارع
بالفيديو.. مشهد صادم لفران يرمي العجين في أحد الشوارع
Time منذ 13 دقيقة Views 384
ألميريا يتعاقد مع جوزيه جوميز حتى 2021 
ألميريا يتعاقد مع جوزيه جوميز حتى 2021 
Time منذ 17 دقيقة Views 1123
إنقاذ 5 أشخاص تعرض قاربهم للغرق بجدة
إنقاذ 5 أشخاص تعرض قاربهم للغرق بجدة
Time منذ 19 دقيقة Views 1364
قصة زوج إلهام الفضالة
قصة زوج إلهام الفضالة
Time منذ 24 دقيقة Views 280
بعض الطرق قد تجد فيها ضيوف غير مناسبين
بعض الطرق قد تجد فيها ضيوف غير مناسبين
Time منذ 24 دقيقة Views 281
شباب الأهلي دبي والنصر يسعيان للتعاقد مع ديفيد سيلفا 
شباب الأهلي دبي والنصر يسعيان للتعاقد مع ديفيد سيلفا 
Time منذ 26 دقيقة Views 1187
بالفيديو .. انقلاب مروع لشاحنة على محايل عسير
بالفيديو .. انقلاب مروع لشاحنة على محايل عسير
Time منذ 27 دقيقة Views 1670
وفاة طبيب الغلابة تُبكي الكثيرين
وفاة طبيب الغلابة تُبكي الكثيرين
Time منذ 28 دقيقة Views 277
خدعة إرسال الملفات الكبيرة على واتساب 
خدعة إرسال الملفات الكبيرة على واتساب 
Time منذ 30 دقيقة Views 1385
إعلان النتائج الفعلية لأداء الميزانية للربع الثاني من السنة المالية 2020
إعلان النتائج الفعلية لأداء الميزانية للربع الثاني من السنة المالية 2020
Time منذ 37 دقيقة Views 1524