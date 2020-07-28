إعلان النتائج الفعلية لأداء الميزانية للربع الثاني من السنة المالية 2020

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، النتائج الفعلية لأداء الميزانية للربع الثاني من السنة المالية 2020.
وذكرت الوزارة في البيان أنَّ مجمل الإيرادات النفطية للسعودية هبط 45% على أساس سنوي في الربع الثاني؛ حيث بلغت قيمة الإيرادات في الربع الثاني 133.9%، فيما بلغت المصروفات 243.1 مليون ريال. وفقًا للعربية.
وأضافت أنَّ مجمل إيرادات المملكة انخفض 49% على أساس سنوي في الربع الثاني، مع هبوط الإيرادات النفطية وانخفاض أسعار البترول.
ويذكر أن مجمل النفقات انخفض خلال الربع الثاني من 2020 إلى 17% على أساس سنوي، بينما سجّلت الميزانية السعودية عجزًا بلغ 109.2 مليار ريال في الربع الثاني.