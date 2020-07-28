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النيابة العامة توضح عقوبات مخالفة تعليمات بيع سندات الهدي و الأضاحي

Time منذ ساعة
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النيابة العامة توضح عقوبات مخالفة تعليمات بيع سندات الهدي و الأضاحي

الرياض (صدى):
أوضحت النيابة العامة عقوبات مخالفة تعليمات بيع سندات الهدي والأضاحي، مؤكدة أن المخالفة تفضي إلى قيام المسؤولية الجزائية تجاه الفاعل، وحال انطواء السلوكيات على جريمة احتيال مالي غدت جريمة كبيرة موجبة للتوقيف وفقاً للقرار الوزاري رقم ( ٢٠٠٠) وتاريخ ١٠ / ٠٦ / ١٤٣٥هـ البند ( أولاً / ٨).

وكان قرار مجلس الوزراء قد نص على حظر إصدار وبيع وتسويق سندات الهدى والأضاحي والفدى والصدقة بكافة أنواعها الخاصة بالحجاج، إلا من خلال مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدى والأضاحي الذى يقوم بتنفيذه البنك الإسلامي للتنمية.

وذكرت النيابة العامة أن العقوبات تتضمن عقوبة مرسلة، وإعادة قيمه ما باعه من سندات إلى أصاحبها، وشراء سندات من البنك الإسلامي للتنمية بعدد السندات التى باعها.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اشوا انه ماهوى للهاويه ..
**""'سهم'""**
لية العبث وامتهان النعمة ... قبحك الله
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. احرقوهم هم ومعازيمهم ..
. راعــي الـددســـن .
جـــــــــــــــــيد .👍.
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه .. .. يبي ياكله هو وحراثته .. بس متردد من البدايه ..

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