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شرطة الرياض تقبض على أثيوبيين ارتكبوا 3 جرائم سلب لعملاء البنوك

Time منذ ساعة
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شرطة الرياض تقبض على أثيوبيين ارتكبوا 3 جرائم سلب لعملاء البنوك

سعيد العجل (صدى):
ألقت شرطة منقطة الرياض، القبض على أثيوبيين مخالفين لنظام أمن الحدود تورطا بارتكاب (3) جرائم سلب لعملاء البنوك تحت تهديد السلاح الأبيض.

وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية، فقد تمكنت فرق إدارة دوريات الأمن ـ بفضل الله ـ من رصد مركبة يستقلها شخصان تم الاشتباه بها لتجولها المتكرر حول الفروع البنكية بعددٍ من أحياء مدينة الرياض، وعند استيقافهما حاول أحدهما الاعتداء على رجال الأمن باستخدام سلاحٍ أبيض من نوع (ساطور) حيث تمت السيطرة والقبض عليهما، وتبين أنهما (مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية، كلاهما في العقد الرابع من العمر)، وقد ثبت أن المركبة مسروقة، وتورطهما بارتكاب (3) جرائم سلب لعملاء البنوك تحت تهديد السلاح الأبيض، واستيلائهما من خلالها على ما يقارب (300.000) ريال، حيث جرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اشوا انه ماهوى للهاويه ..
**""'سهم'""**
لية العبث وامتهان النعمة ... قبحك الله
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. احرقوهم هم ومعازيمهم ..
. راعــي الـددســـن .
جـــــــــــــــــيد .👍.
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه .. .. يبي ياكله هو وحراثته .. بس متردد من البدايه ..

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