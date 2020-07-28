5 عروض لصانع ألعاب تشيلسي

وكالات (صدى):
تلقى البرازيلي ويليان صانع ألعاب نادي تشيلسي الإنجليزي، خمسة عروضة للرحيل عن ناديه خلال الميركاتو الصيفي 2020 .
وقال كيا جواربيشان وكيل أعمال اللاعب: " ويليان تلقى مسبقا عرضين، أحدهما من الدوري الأمريكي وطلب منه الانتقال إليهم في 1 يوليو، لكنه فضل انتهاء الموسم مع تشيلسي، ومدد عقده حتى أغسطس " .
وأضاف: " لديه الآن عرضان بالفعل من الدوري الإنجليزي، ولا يزال هناك أيضًا عرض من الدوري الأمريكي، وعرضان من أوروبا " ، متابعًا: " ويليان سيتخذ قراره النهائي بعد المباراة الأخيرة في الموسم مع تشيلسي، وحتى الآن هو لا يعلم متى " .
ومن المقرر أن ينتهي عقد ويليان مع نهاية الموسم الحالي مع تشيلسي، إذ تبقى له مباراة واحدة في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت المقبل، وبطولة دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.