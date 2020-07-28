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حرس الحدود : 1000 ريال عقوبة مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

Time منذ ساعة
Views 1581
حرس الحدود : 1000 ريال عقوبة مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

الرياض (صدى):
نوهت المديرية العامة لحرس الحدود بالعقوبة التى تصدر بحق المخالفين للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والتى منها عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية، وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقرات القطاعين العام الخاص، وعدم الالتزام بالإجراءات المتبعة عند ارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية.

وذكرت أنه يتم معاقبة المخالف في المرة الأولى بغرامة قدرها ألف ريال، وتضاعف العقوبة حال التكرار، أما اذا كان المخالف من المقيمين في المملكة، فيتم إبعاده عن المملكة، ومنع دخوله نهائياً إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة بحقه.

ودعت المديرية إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم (999)، في جميع مناطق المملكة، باستثناء منطقة مكة المكرمة، فيكون الإبلاغ على الرقم (911).

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اشوا انه ماهوى للهاويه ..
**""'سهم'""**
لية العبث وامتهان النعمة ... قبحك الله
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. احرقوهم هم ومعازيمهم ..
. راعــي الـددســـن .
جـــــــــــــــــيد .👍.
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه .. .. يبي ياكله هو وحراثته .. بس متردد من البدايه ..

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