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بوجاتي تكشف عن سيارة أطفال باهظة الثمن

Time منذ 3 أيام
Views 1215
بوجاتي تكشف عن سيارة أطفال باهظة الثمن

(صدى):
أعلنت العلامة التجارية بوجاتى عن سيارة مخصصة للجيل الصاعد تحمل اسم Baby II، وهي مصممة للأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 14 سنة، وكان قد أعلن عنها لأول مرة في معرض جنيف الدولي للسيارات العام الماضي.

وأكدت شركة بوجاتى ان السيارة Baby II ، وهي تكريم لسيارة بيبي الأصلية التي صنعتها الشركة في عام 1926، تم بناؤها خصيصًا لابن إيتوري بوجاتي مؤسس الشركة، والتي كانت نسخة مصغرة من سيارة بوجاتي تايب 35 .

ودفع رد فعل العملاء شركة بوجاتي لإنتاج حوالي 500 نسخة من السيارة الصغيرة ، وتعاونت بوجاتي مع شركة The Little Car Company لإنتاج السيارة التي يمثل حجمها 75% من حجم السيارة الأصلية.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله
ابو عمار
يعني المقصود بالمصابين اللي قامو بذبح الاضاحي ؟ يمكن اول مره يذبحون الغنم لكن ما تصل الامور الى هذه الدرجه
ابو عمار
تقبل الله منا ومنهم صالح الاعمار ... بصراحه تنظيم هذا العام لا يعلى عليه بكل المقاييس ممتاز جدا
ابو عمار
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته .. فيه شبهه كبير في الصوت بينه و بين خادم الحرمين ابو فهد حفظه الله
ابو عمار
من يدعي كذبا هم الذباب الاكتروني لنظام الحمدين

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