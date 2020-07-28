بوجاتي تكشف عن سيارة أطفال باهظة الثمن

(صدى):
أعلنت العلامة التجارية بوجاتى عن سيارة مخصصة للجيل الصاعد تحمل اسم Baby II، وهي مصممة للأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 14 سنة، وكان قد أعلن عنها لأول مرة في معرض جنيف الدولي للسيارات العام الماضي.
وأكدت شركة بوجاتى ان السيارة Baby II ، وهي تكريم لسيارة بيبي الأصلية التي صنعتها الشركة في عام 1926، تم بناؤها خصيصًا لابن إيتوري بوجاتي مؤسس الشركة، والتي كانت نسخة مصغرة من سيارة بوجاتي تايب 35 .
ودفع رد فعل العملاء شركة بوجاتي لإنتاج حوالي 500 نسخة من السيارة الصغيرة ، وتعاونت بوجاتي مع شركة The Little Car Company لإنتاج السيارة التي يمثل حجمها 75% من حجم السيارة الأصلية.