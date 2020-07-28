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طرق الإبلاغ عن عدم توفر الدفع الإلكتروني في الأنشطة التجارية المُلزمة به

Time منذ 15 دقيقة
Views 1300
طرق الإبلاغ عن عدم توفر الدفع الإلكتروني في الأنشطة التجارية المُلزمة به

عادل الحربي (صدى):
أكد المتحدث باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أنه في حال عدم توفر الدفع الإلكتروني في الأنشطة الملزمة يجب تقديم بلاغ فورًا عبر الاتصال بـ 1900 أو من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" عبر الرابط التالي هنـــــــــــا  ليتم ضبط المخالفة .

وألزم البرنامج الوطني لمكافحة التستر، عدد من الأنشطة التجارية بتوفير الدفع الإلكتروني، وهي: المطاعم، المقاهي الشعبية، البوفيهات، السيارات المتجولة لبيع الأغذية، شركات تجهيز الطعام، محلات العصائر و الآيسكريم، المأكولات البحرية، الوجبات السريعة، الكوفي شوب .

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعز الدوله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
؟
طيب ويش الا خليك توقف السيارة بالحوش واقف السيارة بره واقف..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه ويعافيه مما فيه .. آمين ..

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