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بالفيديو.. قصة أول سيارة في الرياض تسببت بحادث سير قبل 100 عام

Time منذ 30 دقيقة
Views 1446
بالفيديو.. قصة أول سيارة في الرياض تسببت بحادث سير قبل 100 عام

حمود العنزي (صدى):
تحدث الباحث في تاريخ الرياض، فهد المفيريج، عن قصة أول سيارة بالرياض تسببت بأول حادث سير في المملكة قبل نحو 100 عام.

وقال المفيريح، إنه  في عام 1342هـ قرر حاكم الأحساء، الأمير عبدالله بن جلوي، إحضار سيارة " فورد " من البحرين، للملك عبدالعزيز، مبينا أن السيارة أتت من المنطقة الشرقية يرافقها حاشية، بسبب صعوبة الطرق وقتها، وحين وصلت السيارة إلى الرياض كانت حديث الناس، ووقف جموع أهل الرياض لمشاهدتها في صباح اليوم التالي.

ولفت الباحث في تاريخ الرياض إلى أن الملك عبدالعزيز أهدى السيارة لوالده الإمام عبدالرحمن، الذي حج بها في عام 1344هـ، يرافقه ابنه الأمير محمد، وحاشية على الجمال في الطريق من الرياض إلى مكة المكرمة.

وتابع أنه أثناء عودة الأمير مستقلًا السيارة من رحلة الحج، خرج طفل يُدعى "سليمان آل نصبان" مع المواطنين في شارع الثميري بالرياض لمشاهدة السيارة الفريدة، والذين دفعهم الاندهاش للتسمُّر أمام السيارة فتعرّض الطفل للدهس.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعز الدوله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
؟
طيب ويش الا خليك توقف السيارة بالحوش واقف السيارة بره واقف..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه ويعافيه مما فيه .. آمين ..

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