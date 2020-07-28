سبب رفض مانشستر يونايتد ضم هافيرتز 

وكالات (صدى):
تكشفت معلومات عن سبب رفض مانشستر يونايتد ضم الدولي الألماني كاي هافيرتز، لاعب باير ليفركوزن، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
وبحسب المعلومات الواردة فإن يونايتد كان قريبًا من ضم اللاعب في الميركاتو الشتوي الماضي، ولكن إد وودوورد، المدير التنفيذي للنادي الإنجليزي، انسحب في النهاية من الصفقة.
واتضح أن السبب هو رفض يونايتد طلبات ليفركوزن، بعدما حدد النادي الألماني 90 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن هافيرتز، لأنه إد وودوورد رأى بأنه مبلغ كبير لشراء اللاعب، موضحا أنه سينتظر حتى الصيف من أجل تخفيض مطالب ليفركوزن.