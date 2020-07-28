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الرياض تشهد انخفاض في عدد إصابات كورونا اليوم

Time منذ 49 دقيقة
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الرياض تشهد انخفاض في عدد إصابات كورونا اليوم

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة، عن انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مدينة الرياض، حيث تم تسجيل 118 إصابة جديدة؛ مما يرفع إجمالي الحالات المسجلة في المملكة إلى 270,831 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات في مدينة الرياض إلى 52,934 حالة.

وشهد عدد من المحافظات التابعة لمنطقة الرياض حالات إصابة بفيروس كورونا؛ حيث سجلت وادي الدواسر 20 حالة متصدرةً محافظات المنطقة، تلاها عفيف 8 حالات، أما الدوادمي فقد تم رصد 7 حالات، بعدها المجمعة 4 حالات.

وفي الخرج وضرماء تم رصد 3 حالات، ثم حالتين في شقراء وحريملاء؛ وأخيراً حالة واحدة في حوطة بني تميم.

وبلغ إجمالي حالات التعافي في مدينة الرياض 46,303 حالات تعافٍ، وتم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات في مدينة الرياض 793 حالة وفاة.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعز الدوله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
؟
طيب ويش الا خليك توقف السيارة بالحوش واقف السيارة بره واقف..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه ويعافيه مما فيه .. آمين ..

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