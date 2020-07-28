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في مشهد بديع.. قافة من الإبل تسبح بعسير

Time منذ ساعة
Views 833
Comment 1
في مشهد بديع.. قافة من الإبل تسبح بعسير
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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعز الدوله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
؟
طيب ويش الا خليك توقف السيارة بالحوش واقف السيارة بره واقف..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه ويعافيه مما فيه .. آمين ..

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