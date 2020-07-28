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عاصفة ترابية على طريق المهد - عفيف و"النقل" يدعو للحذر
منذ 9 دقائق
1212
المدينة المنورة (صدى):
نبه فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة، اليوم، بوجود عاصفة ترابية على طريق "المهد - عفيف".
ودعا الفرع مستخدمي الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة حفاظاً على سلامتهم.
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أحدث التعليقات
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
ابن حزم
ما شاء الله الله يوفقه
ابو محمد 😎 ✍️
مارد مجرم فاسد ...
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ...
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