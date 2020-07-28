الأعداد السابقة للصحيفة

"هيئة الاتصالات": أكثر من 2 مليار ريال قيمة الطلبات عبر تطبيقات التوصيل

Time منذ 3 ساعات
Views 1549
Comment 2
"هيئة الاتصالات": أكثر من 2 مليار ريال قيمة الطلبات عبر تطبيقات التوصيل

الرياض (صدى):
كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن بلوغ إجمالي القيمة المالية للطلبات عبر تطبيقات التوصيل أكثر من ملياري ريال منذ بداية جائحة كورونا، موضحةً بأن إجمالي الطلبات بلغ 26 مليون طلب، بنسبة زيادة تصل إلى 250% مقارنةً ببداية الجائحة.

وأشارت الهيئة إلى استحواذ منطقة الرياض على 46% من مجمل طلبات التوصيل، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 26%، فيما تم تنفيذ 13% من الطلبات في المنطقة الشرقية.

كما كشفت عن زيادة عدد تطبيقات التوصيل المسجلة لديها منذ البدء في تطبيق قرار منع التجول بنسبة تحسن تصل إلى 310% بعد أن بلغ مجموعها 41 تطبيقا، تقدم خدمات التوصيل في 246 مدينة ومحافظة في مختلف مناطق المملكة. ودعت الهيئة المستفيدين إلى التعرف على قائمة التطبيقات المسجلة لديها من خلال الاطلاع على القائمة المنشورة على موقع الهيئة الإلكترونيهنا

مما يذكر أن "هيئة الاتصالات" ومنذ بدء جائحة كورونا قامت وبالشراكة مع العديد من الأجهزة الحكومية في وضع آليات حوكمة دقيقة لضمان فاعلية هذا النشاط الحيوي من خلال وضع الضوابط والأطر التنظيمية؛ لتحسين كفاءته التشغيلية، ورفع طاقته الاستيعابية وتأهيل تطبيقات التوصيل من الناحية التنظيمية والتشغيلية؛ لمواكبة الطلب المتزايد على مختلف التطبيقات منذ بداية الجائحة، من خلال إعادة هيكلة عمل قطاع تطبيقات التوصيل وجعله أحد المستهدفات الرئيسية للهيئة، وذلك بالتعاون المشترك والبناء مع وزارة التجارة في إطلاق مبادرة استهدفت ربط المتاجر التموينية والصيدليات ومحلات المستلزمات الطبية بتطبيقات التوصيل المسجلة لدى الهيئة؛ بهدف ضمان إيصال احتياجات المستفيدين لمنازلهم بكل يسر وسهولة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعز الدوله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
؟
طيب ويش الا خليك توقف السيارة بالحوش واقف السيارة بره واقف..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه ويعافيه مما فيه .. آمين ..

أخر الأخبار

شاهد.. السحابة الخضراء التي أثرت على الشفا بالطائف
شاهد.. السحابة الخضراء التي أثرت على الشفا بالطائف
Time منذ 51 ثانية Views 1027
مفاجأة ريماس منصور لصديقتها
مفاجأة ريماس منصور لصديقتها
Time منذ 4 دقائق Views 143
مواطن يتحدي السيول
مواطن يتحدي السيول
Time منذ 5 دقائق Views 158
بوجاتي تكشف عن سيارة أطفال باهظة الثمن
بوجاتي تكشف عن سيارة أطفال باهظة الثمن
Time منذ 10 دقائق Views 141
طرق الإبلاغ عن عدم توفر الدفع الإلكتروني في الأنشطة التجارية المُلزمة به
طرق الإبلاغ عن عدم توفر الدفع الإلكتروني في الأنشطة التجارية المُلزمة به
Time منذ 14 دقيقة Views 1289
بالفيديو.. سبب ارتفاع أسعار المواشي مع اقترب عيد الأضحى
بالفيديو.. سبب ارتفاع أسعار المواشي مع اقترب عيد الأضحى
Time منذ 25 دقيقة Views 1483
بالفيديو.. قصة أول سيارة في الرياض تسببت بحادث سير قبل 100 عام
بالفيديو.. قصة أول سيارة في الرياض تسببت بحادث سير قبل 100 عام
Time منذ 29 دقيقة Views 1442
مجالات الحياة
مجالات الحياة
Time منذ 36 دقيقة Views 124
بالفيديو .. عاصفة ترابية تجتاح الخرمة شرق مكة المكرمة
بالفيديو .. عاصفة ترابية تجتاح الخرمة شرق مكة المكرمة
Time منذ 38 دقيقة Views 1420
إغلاق طريق الهدا احترازياً
إغلاق طريق الهدا احترازياً
Time منذ 43 دقيقة Views 1442