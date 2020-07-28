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" إم جي موتور " تعتزم طرح سيارات متصلة بالإنترنت في الشرق الأوسط

Time منذ 3 أيام
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" إم جي موتور " تعتزم طرح سيارات متصلة بالإنترنت في الشرق الأوسط

أميرة خالد (صدى):
تعتزم " إم جي موتور " " MG Motor " جلب سيارات متصلة بالإنترنت إلى الشرق الأوسط في بدايات العام 2021.

وتعد " سايك موتور " رائدة في مجال تطوير السيارات الذكية، ولديها خبرات واسعة وأساسية في استكشاف وتعميق التكامل بين الذكاء الاصطناعي " AI " وقطاع السيارات.

واستطاعت الشركة الآن بيع ما يزيد عن 1.7 مليون سيارة متصلة بالإنترنت في الأسواق حول العالم، حيث تركّز على استكشاف طرق جديدة لتطوير تقنيات القيادة الذكية التي تتميّز بكونها اعتمادية من الناحية التقنية ومعقولة السعر وآمنة ويمكن التحكّم بها.

وتعمل " سايك موتور " على تطوير قمرة قيادة ذكية جديدة مع تقنية 5G ستزيد التفاعل بين السيارة والسائق، بحيث تصبح السيارة فعلياً منصّة جوّالة ذكية وملائمة.

وأنشأت " سايك موتور "  بنهاية 2019 بإنشاء مركز برمجيات بهدف تسريع التطوير والتحديث المستمرَين للقيادة الذاتية والخدمات الجوّالة عبر دمج الموارد وتطوير منصّة بيانات موحَّدة.

وتفردت المركبة الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) بأنها سباعية المقاعد " إم جي RX8 " الجديدة كلّياً، وسيارة السيدان " إم جي 6 "  العصرية المدمَجة، والمركبة الرياضية متعدّدة الاستعمالات " إم جي RX5 " ومركبة " إم جي ZS EV " الكهربائية منعدمة الانبعاثات، فهي تشكّل أيضاً جزءً أساسياً من مجموعة العلامة التجارية.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله
ابو عمار
يعني المقصود بالمصابين اللي قامو بذبح الاضاحي ؟ يمكن اول مره يذبحون الغنم لكن ما تصل الامور الى هذه الدرجه
ابو عمار
تقبل الله منا ومنهم صالح الاعمار ... بصراحه تنظيم هذا العام لا يعلى عليه بكل المقاييس ممتاز جدا
ابو عمار
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته .. فيه شبهه كبير في الصوت بينه و بين خادم الحرمين ابو فهد حفظه الله
ابو عمار
من يدعي كذبا هم الذباب الاكتروني لنظام الحمدين

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