" إم جي موتور " تعتزم طرح سيارات متصلة بالإنترنت في الشرق الأوسط

أميرة خالد (صدى):
تعتزم " إم جي موتور " " MG Motor " جلب سيارات متصلة بالإنترنت إلى الشرق الأوسط في بدايات العام 2021.
وتعد " سايك موتور " رائدة في مجال تطوير السيارات الذكية، ولديها خبرات واسعة وأساسية في استكشاف وتعميق التكامل بين الذكاء الاصطناعي " AI " وقطاع السيارات.
واستطاعت الشركة الآن بيع ما يزيد عن 1.7 مليون سيارة متصلة بالإنترنت في الأسواق حول العالم، حيث تركّز على استكشاف طرق جديدة لتطوير تقنيات القيادة الذكية التي تتميّز بكونها اعتمادية من الناحية التقنية ومعقولة السعر وآمنة ويمكن التحكّم بها.
وتعمل " سايك موتور " على تطوير قمرة قيادة ذكية جديدة مع تقنية 5G ستزيد التفاعل بين السيارة والسائق، بحيث تصبح السيارة فعلياً منصّة جوّالة ذكية وملائمة.
وأنشأت " سايك موتور " بنهاية 2019 بإنشاء مركز برمجيات بهدف تسريع التطوير والتحديث المستمرَين للقيادة الذاتية والخدمات الجوّالة عبر دمج الموارد وتطوير منصّة بيانات موحَّدة.
وتفردت المركبة الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) بأنها سباعية المقاعد " إم جي RX8 " الجديدة كلّياً، وسيارة السيدان " إم جي 6 " العصرية المدمَجة، والمركبة الرياضية متعدّدة الاستعمالات " إم جي RX5 " ومركبة " إم جي ZS EV " الكهربائية منعدمة الانبعاثات، فهي تشكّل أيضاً جزءً أساسياً من مجموعة العلامة التجارية.