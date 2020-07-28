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مدني جازان يدعو الجميع إلى اتباع الإرشادات في ظل التقلبات الجوية

Time منذ ساعة
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مدني جازان يدعو الجميع إلى اتباع الإرشادات في ظل التقلبات الجوية

جازان (صدى):
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى مساء اليوم الثلاثاء وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة من جريان السيول وتساقط للبرد مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تصل سرعتها إلى 45 كلم/س مع تدنى في مدى الرؤية.

وشدد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي على أهمية التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة أثناء التقلبات الجوية ومنها الاقتراب أو ملامسة الأسلاك والتوصيلات الكهربائية والأعمدة الكهربائية وذلك تفادياً لمخاطر الصعق الكهربائي وقت هطول الأمطار ، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو قطع مياه السيول وعدم البقاء في مواقع مكشوفة أو عالية تفادياً لمخاطر البرق والصواعق وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية.

وأكد العقيد الغامدي أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة جميع المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، داعياً إلى الاطلاع على ما يبث من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والموقع الإلكتروني هنا متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
ابن حزم
ما شاء الله الله يوفقه
ابو محمد 😎 ✍️
مارد مجرم فاسد ...
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ...

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