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تحذير من السكاكين والسواطير الحادة أثناء ذبح الأضاحي

Time منذ ساعة
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تحذير من السكاكين والسواطير الحادة أثناء ذبح الأضاحي

الرياض (صدى):
بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحة المبارك، وجه قسم الطوارئ بمستشفى الملك سلمان، تحذيرًا من السكاكين والسواطير الحادة التي تُستخدم في ذبح الأضاحي.

وشدد قسم الطوارئ، على الحذر من خطورة اتباع الطرق غير السليمة عند ذبح أضاحي العيد؛ تجنبًا للإصابات التي قد تحدث عند الذبح، مشيرًا إلى أنه يستقبل سنوياً خلال أيام عيد الأضحى نحو 58 حالة لإصابة بجروح قطعية نتيجة الذبح.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قد حددت عدد من الاشتراطات الصحية الواجب مراعاتها عند اختيار الأضحية، والتي تتضمن اختيار الأضحية السليمة الخالية من الجروح أو أي تورم في منطقة الفك السفلي.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
ابن حزم
ما شاء الله الله يوفقه
ابو محمد 😎 ✍️
مارد مجرم فاسد ...
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ...

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