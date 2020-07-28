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مطالب بتحويل ملاعب الأندية إلى استادات عالمية

Time منذ 8 دقائق
Views 1242
مطالب بتحويل ملاعب الأندية إلى استادات عالمية

نواف السالم (صدى):
أكد المتحدث الرسمي باسم نادي النصر سعود الصرامي، على إعجابه بظاهرة المنافسة على بناء الاستادات خلال الفترة الماضية، وقدم مقترحًا بتحويل ملاعب الأندية إلى استادات رياضية عالمية؛ قائلًا أن المنافسة على بناء الملاعب ظاهرة إيجابية بين الأندية والقطاع الخاص.

وصرح سعود الصرامي: " المستثمر الرياضي يحرص على تنفيذ مثل هذه المشاريع الناجحة، لكنه يرى أن المشجع العادي يزيد من نفقات المشروع برفضه استخدام النقل العام الحضور للملعب بسيارته الخاصة الأمر الذي يتطلب معه شراء أو استئجار أرض ذات مساحة شاسعة بأسعار غالية الثمن تفوق تكلفة بناء الإستاد قد تسبب في تعطيل تنفيذ المشروع طبعًا فكرة بناء مواقف سيارات ذات أدوار متعددة لن تعالج المشكلة، بل قد تزيدها وتسبب في ازدحام المنطقة الموجود بها الملعب والأماكن المحيطة به" .

وتابع:" أيضًا ارتفاع منسوب المياه الجوفية مشكلة لا يمكن تجاهلها عند المستثمر الرياضي، لكن هل يتوقف المشجع والمستثمر عن تحقيق الحلم والتغلب على كل هذه العوائق طبعًا لا فالمطالب مشروعة وحضارية هناك مقترح جيد وقابل للتنفيذ وسيقلل من التكلفة المالية".

واستطرد متحدث النصر:" ملاعب الأندية يمكن تحويلها لاستادات رياضية ذات جودة عالية وذلك باستكمال النواقص لتنسجم مع المعايير الدولية والقارية مثل زيادة المدرجات وتجهيز غرف الملابس ووضع ساعة ملعب ومتطلبات أخرى يعرفها المهندسين الخبراء الذين شاركوا ببناء ملاعب في دول عدة" .

وأنهى حديثه:" وأخيرًا أشدد وأكرر أن بناء استادات جديدة أو استكمال ملاعب الأندية قد تحقق بعد أن أصبحت تقال بصوت مسموع لكن أجدد القول إن مواقف السيارات تمثل الهاجس الأول للمستثمر، فمثلًا الملاعب الأوروبية وسط الأحياء فالمشجع يصل بالنقل العام وهي ثقافة مواصلاتيه نحتاج وقت حتى نؤمن بها".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
موفق خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
زائر
الافضل غسيل التمر عشان بعض المزارعين يرشونه عشان الحشرات لا تعدم التمر
ابو محمد 😎 ✍️
خير ماسويتوا ...

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