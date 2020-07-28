القبض على 3 أشخاص ارتكبوا 68 قضية سرقة وسلب في الدمام

الدمام (صدى):
ألقت شرطة المنطقة الشرقية اليوم الثلاثاء ،القبض على (3) أشخاص ارتكبوا (68) قضية سرقة وسلب ونشل في أحياء متفرقة بمدينة الدمام.
ومن جانبه، صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها أسفرت ـ بفضل الله ـ عن القبض على (3) مواطنين (في العقد الثالث من العمر)، وذلك لارتكابهم (68) قضية جنائية، منها(سرقات من المنازل، وسلب العمالة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وقضايا نشل ) في أحياء متفرقة بمدينة الدمام.
وقد جرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية كافةً، لإحالتهم إلى النيابة العامة.