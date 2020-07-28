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وافدون يلقون مخلفاتهم في سيول الطائف !

Time منذ 18 دقيقة
Views 1455
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وافدون يلقون مخلفاتهم في سيول الطائف !

الطائف (صدى):
في واقعة مثيرة للإستنكار ،فؤجئ الأهالي بمحافظة الطائف بإستغلال بعض الوافدين للسيول وإلقاء مخلفاتهم بها دون أي مراعي للسلوكيات العامة والمحافظة على البيئة .

وانتشر فيديو على موقع " تويتر " يرصد بعض هذه المشاهد في حي أم السباع وسط تأكيدات بأن هؤلاء الوافدين من جنسية عربية .

من جانبها ، قامت امانة الطائف بمباشرة موقع المخلفات وإغلاق الحوش المنشرة به تمهيداً لمعاقبتهم .

وشهدت محافظة الطائف امطار غزيرة أدت إلى جريان السيول في أغلب الأحياء وسط جهود الدفاع المدني لإزالة آثار الأمطار والمخاطر .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
موفق خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
زائر
الافضل غسيل التمر عشان بعض المزارعين يرشونه عشان الحشرات لا تعدم التمر
ابو محمد 😎 ✍️
خير ماسويتوا ...

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