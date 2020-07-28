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"الخضيري" يحذر من عمليات نصب متكررة: أرجوك لا تنخدع !

Time منذ 50 دقيقة
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"الخضيري" يحذر من عمليات نصب متكررة: أرجوك لا تنخدع !

الرياض (صدى):
كشف الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات عن عمليات نصب متكررة تحت زعم عروض فندقية سخية .

وقال "الخضيري " عبر حسابه الرسمي على " تويتر " : هناك اتصالات هاتفية من مجموعة فتيات يزعمن أنهن من شركة بوكينق للفنادق لعروض فنادق مجانية في كل دول العالم تدفع الف دولار مقابل ٢١ليلة مجانية وتذكرتين....! أوعروض أخرى: سفر -فنادق-أراض-فرص عقارية-جوالات .

وحذر " الخضيري " من تلك العروض قالاً لا تنخدع ولا تصدّقهم فكلهم مخادعين. وضحاياهم كثر .

وكانت وزارة التجارة قد حذرت مراراً من مثل هذه العمليات التي تغري العملاء بعروض سخية .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
موفق خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
زائر
الافضل غسيل التمر عشان بعض المزارعين يرشونه عشان الحشرات لا تعدم التمر
ابو محمد 😎 ✍️
خير ماسويتوا ...

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