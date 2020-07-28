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بالصور.. هدايا "شؤون الحرمين" لكل فرد من ضيوف الرحمن

Time منذ 17 دقيقة
Views 1365
بالصور.. هدايا "شؤون الحرمين" لكل فرد من ضيوف الرحمن

مكة المكرمة (صدى):
جهزت رئاسة شؤون الحرمين سجادة ومصحفًا ومظلة وعبوة معقمة من ماء زمزم إضافة إلى كتب، كهدية لكل حاج من ضيووف الرحمن، والتي تأتي ضمن حملة "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا 8 ".

وقالت الرئاسة بأن توزيع المصاحف لحجاج بيت الله الحرام، يأتي انطلاقًا من مسؤولية الرئاسة العامة تجاه خدمة ضيوف الرحمن، وتأكيدًا على استمرار الإجراءات الاحترازية المتبعة، واستخدام كل حاج من حجاج بيت الله مصحفًا خاصًا به.

وتابعت بأن توزيع المظلات لضيوف الرحمن كل عام؛ لحمايتهم من أشعة الشمس، في الوقت الذي تم فيه رفع الطاقة الإنتاجية لعبوات ماء زمزم لتوزيعها على ضيوف الرحمن؛ حيث سيتم تقديم ماء زمزم المبارك من خلال عبوات معبئة ومغلقة ومعقمة ومعدة للاستخدام الواحد، مع استمرار منع حافظات وبرادات المياه.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
موفق خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
زائر
الافضل غسيل التمر عشان بعض المزارعين يرشونه عشان الحشرات لا تعدم التمر
ابو محمد 😎 ✍️
خير ماسويتوا ...

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