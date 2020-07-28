معاقبة إمرأتين بالجلد علنا بأندونيسيا

جاكرتا (صدى):
عاقب إقليم أتشيه الأندونيسي المحافظ وصاحبة الأغلبية المسلمة بأندونيسيا، إمرأتين بالجلد علنا لما يقرب من 100 مرة لكل منهما لبيع خدمات المشتغلات بالجنس عبر الإنترنت.
وقالت تقارير بأن الحكم صدر الإثنين في مدينة لانجسا حيث تجمع العشرات لمشاهدتهما يتعرضان للجلد ، على الرغم من الحظر المفروض على الحشود بسبب مخاوف من فيروس كورونا.
وقال آجي أسمان الدين ، رئيس هيئة الشريعة الإسلامية ، إن المشتبه بهما اللذان يرتديان الحجاب قُبض عليهما في مارس / آذار مع خمسة من العاملين في مجال الجنس الذين قد يواجهون أيضا عقوبة الجلد إذا أُدينوا بانتهاك الشريعة الإسلامية من خلال الإعلان عن "الجنس" عبر الإنترنت”.