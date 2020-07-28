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تفاصيل جديدة بشأن أزمة عبد الفتاح عسيري

Time منذ ساعة
Views 2200
تفاصيل جديدة بشأن أزمة عبد الفتاح عسيري

نواف السالم (صدى):
حدثت تطورات في المفاوضات الجارية بين نادي النصر والنادي الأهلي، بشأن المدة المتبقية من عقد اللاعب عبدالفتاح عسيري، الذي تسبب في اندلاع أزمة بين الناديين.

وخفضت إدارة النادي الأهلي، مبلغ التنازل عن المدة المتبقية من عقد اللاعب عبدالفتاح "ستة أشهر"، من 8 ملايين ريال، إلى 6 ملايين ريال، كما ترفض أي محاولات للتنازل أكثر من ذلك المبلغ.

واشترطت الإدارة أولًا الحصول على 8 ملايين ريال، قبل أن تقلصها إلى 6 ملايين ريال، ما يعني أن الشهر بمليون ريال؛ بينما في حال عدم الوصول إلى اتفاق مع إدارة النصر، فإن اللاعب سيكمل عقده مع ناديه.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
موفق خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
زائر
الافضل غسيل التمر عشان بعض المزارعين يرشونه عشان الحشرات لا تعدم التمر
ابو محمد 😎 ✍️
خير ماسويتوا ...

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