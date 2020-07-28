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بالفيديو.. "عاشق مكة " يبهر العالم بـ 500 ألف صورة عن العاصمة المقدسة

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. "عاشق مكة " يبهر العالم بـ 500 ألف صورة عن العاصمة المقدسة

الرياض (صدى):
روى الدكتور معراج مرزا المُلقب بـ"عاشق مكة" تجربته المثيرة في حب مكة المكرمة ودراسة كل بقعة فيها وتطورها التاريخي .

وقال " مرزا " المتخصص في الجغرافيا والأستاذ المشارك السابق في جامعة أم القرى والأستاذ الزائر في جامعة " هارفارد " في فيديو بثه " التواصل الحكومي " انه كرس حياته وعلمه لمكة المكرمة سواء الماجيستير او الدكتوراه حتى منزله تحول لما يشبه المعرض عن مكة المكرمة .

واستعرض " مرز " كتابه الجديد " الأطلس المصور لمكة والمشاعر المقدسة " الذي يضم 500 ألف صورة نادرة للبقاع المطهرة والتي أثرت في نفوس الجميع مع توثيق زمان ومكان اللقطة .

ويؤكد " مرز ا" ان مسلمي العالم يشتاقون لهذه اللقطات وحتى غير المسلمين ينجذبون لسحر مكة الخاص ويبحثون في تاريخها العريق .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
موفق خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
زائر
الافضل غسيل التمر عشان بعض المزارعين يرشونه عشان الحشرات لا تعدم التمر
ابو محمد 😎 ✍️
خير ماسويتوا ...

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