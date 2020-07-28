"ساما" تقرر إجازة عيد الأضحى بنهاية دوام الثلاثاء والعودة 5 أغسطس

الرياض (صدى):
قررت مؤسسة النقد العربي "ساما" مواعيد إجازة عيد الأضحى ، بأنها ستكون بنهاية دوام عمل الثلاثاء وستستمر الإجازة حتى 4 أغسطس بالبنوك والمصارف، ومراكز التحويل المالية .
وأشارت "ساما" بأنه بشأن نظام المملكة للتحويلات المالية السريعة "سريع"، سيتوقف عمل نظام «سريع» خلال إجازة عيد الأضحى اعتبارًا من نهاية عمل يوم الأربعاء 29 يوليو، على أن يعود للعمل يوم الاثنين 3 أغسطس 2020.
ووجّهت «ساما»، في وقت سابق، البنوك ومراكز التحويل بوجوب فتح عدد من فروعها في الأماكن التي تستدعي الحاجة التعامل معها للعمل في فترات معينة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وإبلاغ المؤسسة بأسماء هذه الفروع ومواعيد عملها، والإعلان عن ذلك بالوسائل المناسبة.